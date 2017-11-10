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Çorum'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl hapis cezası

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu yargılanan Yılmaz Ülgü (51), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

10 Kasım 2017 16:06

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu yargılanan Yılmaz Ülgü (51), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Çorum\'da geçen yıl Aralık ayında polis tarafından Kunduzhan Mahallesi\'nde yapılan uygulamada otomobilinde 575 adet ecstacy hap ile yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece \'uyuşturucu ticareti\' yapmaktan tutuklanan Yılmaz Ülgü\'nün yargılanması tamamlandı. 
Çorum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma\' suçundan yargılanan sanık Yılmaz Ülgü, \"Zaten ben poşet içerisindekileri polise teslim edecektim. Ben ne olduğuna bile bakmadım. Beraatımı istiyorum\" dedi.
Mahkeme heyeti, Yılmaz Ülgü\'yü \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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