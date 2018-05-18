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Çorum'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

18 Mayıs 2018 14:09

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. 
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu operasyonu düzenledi. 9 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, İ.Ş. ve H.K. gözaltına alındı. İ.Ş.\'nin evinde yapılan aramada, hintkeneviri yetiştirilmek üzere dizayn edilmiş oda bulundu. Odada içinde hintkeneviri ekili 6 saksı, 1 hava nemlendirici cihaz, 1 ısı ve ışık düzeneği, toplam 38,83 gram hintkeneviri tohumu, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. H.K.\'nın evinde ise 0.12 gram esrar bulundu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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