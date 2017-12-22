Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7\'si tutuklandı.

Kentte \'uyuşturucu madde imal ve ticareti\' yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum İI Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 kurusıkı tabanca, 5 gram esrar, 97 kilo 48 gram bonzai ve 62 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerden 8\'i gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7\'si tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.