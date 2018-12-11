T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorum'da üniversite öğrencisi kendini astı

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP, (DHA)- ÇORUM’un İskilip ilçesinde, Meslek Yüksek Okulu Tasarım ve Grafik Bölümü Öğrencisi Uğur Şahin (24), evinde kendini iple asarak intihar etti

11 Aralık 2018 22:44

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP, (DHA)- ÇORUM’un İskilip ilçesinde, Meslek Yüksek Okulu Tasarım ve Grafik Bölümü Öğrencisi Uğur Şahin (24), evinde kendini iple asarak intihar etti.
İskilip ilçesinde, Meslek Yüksek Okulu Tasarım ve Grafik Bölümü Öğrencisi olan Uğur Şahin\'den haber alamayan arkadaşları Bahabey Mahallesi\'nde bulunan evine gitti. Kapıyı açan olmayınca, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler Şahin\'i odasının kapısında iple asılı halde buldu. Yapılan kontrolde gencin hayatını kaybetti tespit edildi. Uğur Şahin\'in cenazesi İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHA ÇORUMunYüksek Okulu TasarımGrafik BölümüUğurMeslek Yüksek Okulu TasarımMahallesiKapıyıOlayDevlet HastanesiAdli Tıp KurumuPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24