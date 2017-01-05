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Çorum'da trafik kazası; 1 şehit, 13 yaralı

Çorum'da askeri araç ile yolcu minibüsü çarpıştı

05 Ocak 2017 21:00

Çorum'un Laçin ilçesinde askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 asker şehit oldu, 13 kişi de yaralandı.

Çorum'un Laçin İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 19 M 4030 plakalı Oğuzlar İlçesi'ne yolcu taşıyan minibüs ile askeri araç, yolun buzlanma nedeniyle kaygan olması üzerine kafa kafaya çarpıştı.

 

1 asker şehit oldu

 

Bir akaryakıt istasyonunun panosuna çarparak duran her iki araçta, yolcular ve askerler yaralandı. Yaralanan askerlerden 1'i şehit oldu. 1'i ağır 13 kişi ise bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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