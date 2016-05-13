Çorum'da torun görme kavgası; 4 yaralı

Çorum’un Boğazkale ilçesinde, torun görme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, 4 kişi yaralandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Sarıçiçek köyünde yaşayan Yusuf B., Kayseri’de yaşayan Senem B. ile kaçarak evlendi. Genç çiftin geçen günlerde bir çocukları dünyaya geldi.

Kayseri’den torunlarını görmek için gelen kaynana Birsen A (53), kayınbaba Yılmaz A.(55) ve kayınbirader Fikret A.(24) ile damat arasında iddialara göre çocuk görme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, damadın babası Ali B. dünürlerini tüfekle yaralarken, oğlu Yusuf B.’de balta ile yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla önce Sungurlu Devlet Hastanesine buradan da Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yusuf B.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu, jandarma ekiplerinin olayla ilgili damat Yusuf B.’nin babası Ali B.’yi gözaltına aldığı öğrenildi.