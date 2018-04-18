T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorum'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

18 Nisan 2018 16:31

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü. 2\'si ağır, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Çorum-İskilip karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Halil Özcan (54) yönetimindeki 19 AD 484 plakalı TIR, Ali Ekber Ersöz (62) yönetimindeki 19 AS 998 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Araçların tarlaya uçtuğu kazada, sürücüler ile kamyonetteki Murat Sarıca (24), Elif Aydın (62) ve eşi Hüseyin Aydın (79) yaralandı. Kamyonette sıkışan yaralılardan üçü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 
Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Elif Aydın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHATIRKazaHalilADTIR Ali Ekber Ersöz 62ASAraçlarınMurat SarıcaElif AydınHüseyin AydınHititErol Olçok EğitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24