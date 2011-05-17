Çorum'da teslim olan terörist'ten ilginç itiraflar

T24 - Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Sırçalı köyünde güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin sorgusunda ilginç itiraflarda bulunduğu öğrenildi. Başbakan Erdoğan'ın Kastamonu mitinginden sonra Ankara'ya dönüşe geçen polis aracına pusu kuran PKK'lı teröristlerden Batman Kozluk doğumlu Celal B.'nin (27), İlkoukulu bitirdikten sonra ailesi ile birlikte 1994 yılında İstanbul'a gittiği, 2002 yılında Hadep'in düzenlediği toplantılarla örgüte katıldığı, kendisinin da aralarında bulunduğu 3 kişi ile Kandil'e götürüldüğü ve burada yaklaşık 4 ay boyunca silahlı askeri eğitim aldığı öğrenildi.



2 yıl Kandil'de kaldıktan sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye gelen ve buradan Tunceli'ye geçen Celal B.'nin 14 kişilik bir grupla hareket ettiği, bu gruba Pale kod adlı bir örgüt üyesinin yönlendirdiği, bu teröristin daha sonra ajanlık yaptığı iddia edilerek örgüt içi hesaplaşmadan dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı. Harun Zinar kod adını kullanan Celal B.'nin ilk eylemini 2006 yılında Tunceli'de bir askerin kaçırılarak alıkonulmasıyla gerçekleştirdiği ifade edilirken, Tunceli' de belli eylemlere katıldıktan sonra Celal B. isimli teröristin terör örgütünün sözde Karadeniz açılım grubunda yer alarak Bolu ve Düzce illerine kadar sözde keşif faaliyetinde bulunduklarını itiraf ettiği öğrenildi.



Örgüt üyelerinin Karadeniz bölgesinde yaşamlarını sürdürmek için aralarında Çorum'un da bulunduğu Sivas, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop ilerinde hırsızlık faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi. Güvenlik güçlerinin ilk sorgulamasında Karadeniz'de Ordu ve Giresun'da eylemlere katıldığını ifade eden Celal B.'nin 3 Ağustos 2010 tarihinde Ordu'nun Akkuş ilçesinde 3 kişilik jandarma trafik timine gerçekleştirilen ve uzman Çavuş Hacı Emin Pişkin'in şehit olması, Astsubay Özgür Kaya ve Uzman Çavuş Tuğrul Çelik'in yaralanması ile sonuçlanan saldırıya katıldığı da belirlendi.



Celal B.'nin ifadelerinde Amasya-Samsun karayolunda bir çobandan cep telefonu gasp ettikleri, yanlarında sim kart bulunduğunu fakat cep telefonu kullanmadıklarını da söylediği belirtildi. Celal B.'nin Sinop'un Boyabat ilçesinde devriye gezen polis aracına yapılan saldırı ile 2008 yılında Giresun'a bağlı Kümbet yaylasında jandarma trafik aracına karşı yapılan saldırıya da katıldığı, saldırı sırasında ateş açtığı ve bu olayda 2 asker yaralandığını da itiraf ettiği bildirildi.





