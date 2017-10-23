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Çorum'da sporcular kaza yaptı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da bir voleybolcu ile üç avcılık ve atıcılık sporcusunın bulunduğu otomobiller, iki ayrı kazada, önlerine çıkan domuz ve köpeğe çarptı

23 Ekim 2017 21:00

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da bir voleybolcu ile üç avcılık ve atıcılık sporcusunın bulunduğu otomobiller, iki ayrı kazada, önlerine çıkan domuz ve köpeğe çarptı. Sporcular kazayı yara almadan atlatırken, domuz ve köpek öldü.
Voleybol Erkekler 2.lig ekiplerinden Sungurlu Belediyespor\'da forma giyen Alperen Karabacak, 38 GH 457 plakalı otomobiliyle Gümüşhane\'den Çorum\'un Sungurlu İlçesi\'ne dönerken, aniden önüne çıkan domuza çarptı. Karabacak kazadan yara almadan kurtulurken, domuz öldü, araçta hasar oluştu.
Diğer kaza ise Sungurlu-Çorum karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Samsun\'da bir spor kulübü bünyesindeki avcılık ve atıcılık sporcularının bulunduğu otomobil köpeğe çarptı. Konya\'daki müsabakadan dönen Murat Gürsel, Faik Çolak ve Kerim Bozkurt kazayı yara almadan atlattı, köpek öldü. Otomobilde de büyük çapta hasar oluştu.

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