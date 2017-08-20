Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü

SUNGURLU (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'ne bağlı Kertme Köyü\'nde Hayrettin K., kavga ettiği Abdullah Özkoçak\'ı tüfekle vurarak öldürdü.

Sungurlu İlçesi\'ne bağlı Kertme Köyü\'nde husumetli oldukları belirtilen Hayrettin K. ile Abdullah Özkoçak arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hayrettin K., tüfekle Abdullah Özkoçak’a peş peşe ateş etti. Bacaklarından ve karın bölgesinden yaralanan Abdullah Özkoçak, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Abdullah Özkoçak, çağırılan ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ancak Özkoçak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Hayrettin K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı.

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