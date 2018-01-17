Çorum'da şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM\'da 11 şehit yakını ve 5 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Aileler törende duygusal anlar yaşadı.

Çorum Valiliği tarafından Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törene Vali Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, sinevizyon eşliğinde şehit ve gazilerin öz geçmişi okundu. Törende şehit polisler Uğur Yıldız, Yaşar Uysal, Gökhan Çakıcı ve Emre Beker ile şehit askerler Emre Şahin, Erdal Tekeci, Mehmet Burak Kaplan ve Yunus İşçan\'ın yanı sıra 15 Temmuz\'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden Ümit Çoban ve Akif Kapaklı ile Ankara\'daki terör saldırısında hayatını kaybeden sivil memur Fevziye Kayış,15 Temmuz gazileri Kardelen ve Eşref Çelik çifti ile öğretmen Mustafa Çağır ve polis memuru İlhami Boyraz ile asker Ramazan Akçay’a, Vali Recmedin Kılıç tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Törende, 2016 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Tekeci\'nin Devlet Övünç Madalyası ve Beratını annesi Filiz Tekeci aldı. Güçlükle ayakta duran anne Tekeci gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit annesi oğlunun Övünç Madalyasını ve Beratını aldıktan sonra sahneden inip kendisine ayrılan koltuğa oturdu. Övünç Madalyası ve Beratını yan koltuğa bırakan anne Tekeci, duygusal anlar yaşadı.

\'ANADOLU COĞRAFYASI KIYAMETE KADAR KAN İSTEYECEK\'

Vali Necmeddin Kılıç, törende yaptığı konuşmada, Türk halkının vatanı, milleti, bayrağı için seve seve şehadete koşmaktan çekinmediğini söyledi. Türk milletinin Anadolu coğrafyasını yurt edindiğini dile getiren Vali Kılıç, “Anadolu coğrafyası kıyamete kadar bizimdir. Anadolu coğrafyası kıyamete kadar kan isteyecektir. Biz de nesiller boyunca kıyamete kadar kan dökeceğiz, \'Bayrak solmasın\' diye. Nesiller boyunca kan döktük bu coğrafya için vatan için devlet için bayrak için. 15 Temmuz\'da da bayrağımız mahsundu. Hainler, bizim elbiselerimizi giymiş domuzlar, yeryüzünün en aşağılık mahlukları devletime ve milletime silah çekmişlerdi ama bu milletin evlatları 5 bin yılın gururuyla, cumhurbaşkanının ve devletinin başının emriyle, ayağında terlikle, baş örtüsünü yarım yamalak alan kızımızla, 16 yaşındaki gencimizle, 80 yaşındaki topal dedemizle, yumruklarımızla meydanlara çıktık. Dünyanın kanını dondurdu bu hadise. Tanklarını önüne yattık. Şehitler, gaziler verdik. Şehitlerimiz en yükseğe uçtular, ölümsüzlüğe uçtular, şerefin en yükseğiyle tanıştılar, affın en merhametlisiyle tanıştılar. Koca bir orduya dahil oldular, şehitler ordusuna. Hainlerin cesetlerini de toprak kabul etmedi” dedi.



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