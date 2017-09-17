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Çorum'da polis metruk binalarda denetleme yaptı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte asayiş ve narkotik madde uygulaması gerçekleştirildi

17 Eylül 2017 03:20

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte asayiş ve narkotik madde uygulaması gerçekleştirildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarının yakalanması için metruk binalarda arama gerçekleştirdi. Çok sayıda personel, ayrı ayrı ekipler halinde kentin farklı noktalarındaki metruk binalar ve diğer alanlarda arama yaparak şüpheli gördükleri vatandaşlara GBT uygulaması yaptı. Metruk binalardaki aramalara narkotik dedektör köpeği \'Zeus\' da kullanıldı.

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