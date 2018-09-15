Çorum'da öldürülen DHKP-C'linin köy mezarlığına defnine tepki

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- İSTANBUL\'da 2 gün önce Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik düzenlediği operasyonda, etkisiz hale getirilen örgüt üyesi İbrahim Devrim Top (25), Çorum’un Büyük Palabıyık köyünde toprağa verildi. Köy sakinlerinin bazılarının define tepki göstermesi üzerine bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde 9 Mayıs\'ta, Efendi Y.\'nin uyuşturucu sattığı gerekçesiyle silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler olaya karıştığını belirlediği şüphelilerin yakalanması için Sarıyer\'de 4 adrese yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. Bu sırada iddiaya göre bir adrese baskına giden ekiplere Efendi Y.\'nin vurulmasıyla ilgili olaya karıştığı belirlenen 25 yaşındaki İbrahim Devrim Top\'un silahla ateş açması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada İbrahim Devrim Top ölü olarak ele geçirildi. İbrahim Devrim Top\'un terör örgütü DHKP-C\'ye üyelikten kaydı bulunduğu ve arandığını belirtildi. Olay sırasında evde bulunan Hakan Y. ve eşi Sevgi Y. gözaltına aldı. Ev sahibi olduğu kaydedilen Hakan Y. ve eşi Sevgi Y. Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Operasyonda öldürülen İbrahim Devrim Top\'un cenazesi defnedilmek üzere karayoluyla Çorum’a getirildi. Top, polis ve jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemleri altında merkeze bağlı Büyük Palabıyık köyünde defnedildi. Cenazenin defni sırasında, bir grup kalabalık, \'İbrahim Devrim Top ölümsüzdür, devrim şehitleri ölümsüzdür\' sloganları attı. Cenaze defnedilmesi sonrası bazı köylüler de, öldürülen Top’un cenazesinin köylerine defnedilmesinden rahatsızlık duyduklarını belirtti. Tepkiler üzerine, jandarma ekipleri köydeki mezarlık çevresinde de geniş güvenlik önlemleri aldı.

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