Çorum’da ki 'narko-sokak' uygulamasında 17 bin TL para cezası kesildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı \'narko-sokak\' uygulamasında 8 araç trafikten men edilerek toplam 17 bin 494 lira para cezası kesildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi\'nde \'narko-sokak\' uygulaması yapıldı. İki gezici, iki de sabit noktada yapılan uygulamalarda 296 kişi sorgulanırken, hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalandı. Ekipler, 20 iş yeri ve çok sayıda otomobil kontrol ederek, 8 aracı trafikten men etti. Uygulamada 52 polis, 12 ekip aracı ve 1 narkotik dedektör köpeği katılırken toplam 17 bin 494 TL. para cezası uygulandı.

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