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Çorum'da kaza 3 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'un Alaca İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

09 Ekim 2017 12:15

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'un Alaca İlçesi\'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza Çorum\'un Alaca İlçesi çevre yolu şehir merkezi kavşağında meydana geldi. İsmail Şahin\'in kullandığı 42 ELK 49 plakalı otomobil, Ömer Anıl Orkun yönetimindeki 40 AY 456 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan İsmail Şahin, Melek Şahin ve Ömer Anıl Orkun yaralandı. Yaralılar, gelen ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araçlar ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

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