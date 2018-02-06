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Çorum'da kaza : 3 ölü, 1 yaralı

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un İskilip ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 3  kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

06 Şubat 2018 01:21

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un İskilip ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 3  kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
İskilip ilçesinden Bayat ilçesine giden 34 yaşındaki Mehmet Ekşi yönetimindeki  06 LUK 37 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 31 yaşındaki Hasan Çatıkkaş yönetimindeki 06 FP 1016 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Mehmet Ekşi ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Halim Koca (54) ve eşi Hatun Koca (51)  olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer sürücü Hasan Çatıkkaş ambulansla Çorum Olçok  Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücü Hasan Çatıkkaş’ın hayati tehlikesi devam ettiği bildirildi. Kaza ile ilgili olarak Iskilip Cumhuriyet savcılığı  soruşturma başlattı.

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