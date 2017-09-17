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Çorum'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

SUNGURLU (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

17 Eylül 2017 00:34

SUNGURLU (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 20’nci kilometresi Beşdam köyü mevkisinde meydana geldi. Murat Börekçi (31) yönetimindeki  06 MFT 36 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Murat Akpınar (29) yönetimindeki 52 HA 869 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Murat Akpınar’ın kullandığı araçta bulunan Veli Kılıç (35) olay yerine yaşamını yitirdi, sürücüler ile İlknur Bal (30) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Veli Kılıç’ın cesedi, olay yerine yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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