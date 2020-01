Çorum'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

SUNGURLU (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde hafif ticari aracın yoldan çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza Sungurlu- Çorum Karayolunun 21\'inci kilometresindeki Gafurlu Köyü mevkisinde meydana geldi. Adem Ok yönetimindeki 55 AVE 91 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan Gülsüm Ok olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Adem Ok, Şefik Ok ve kimliği henüz tespit edilemeyen 11 yaşındaki kız çocuğu, ambulanslarla Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.



