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Çorum'da kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum),(DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kamyonetin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

07 Mayıs 2018 13:04

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum),(DHA)- ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde, kamyonetin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah İstanbul-Samsun D-100 karayolu, Çitflikler Mahallesi Gökbel mevkisinde meydana geldi. İstanbul\'dan Samsun yönüne giden Yakup Serdar Demiriz yönetimindeki 34 SF 4943 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Hüseyin Tığtepe ve Ferdi Feda Kartürk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmancık ilçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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