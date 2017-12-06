Çorum'da ’kadına şiddet’ tartışması: Ne yapalım öldürülüyorlarsa, erkekler öldürülmüyor mu?

Çorum'da İl Genel Meclisi toplantısında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümü nedeniyle söz alan CHP’li Burçin Solmaz Polat, kadına yönelik şiddet olaylarına değinince tartışma çıktı. İl Genel Meclisi Başkanı AKP'li Halil İbrahim Kaya, Polat’a, "Kadınlar öldürülüyor diyorsunuz. Kim öldürüyor. Ne yapalım öldürüyorsa, polis yakalayıp cezasını veriyor. Bu hükümetin verdiği kadın haklarını Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri hiçbir hükümet vermedi. Adam öldürüyorsa cezasını çekiyor. Erkekler öldürülmüyor mu?" dedi.

Çorum’da İl Genel Meclisi toplantısı, meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya’nın başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddelerine geçilmeden CHP’li meclis üyeleri Yıldız Bek ve Burçin Solmaz Polat, gündem dışı konuşma talebinde bulundu. Ardından Yıldız Bek, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83’üncü yıldönümü nedeniyle konuşma yaptı. Yıldız Bekin konuşması sıraında İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, "Bugün ne günü dediniz?" diyerek konuşmayı kesti. Bek ise bugünün Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83’üncü yıldönümü olduğunu hatırlatıp, konuşmasına devam etti.

"Bu kadar da vicdansız olmayın"

Bek’in ardından Burçin Solmaz Polat da aynı konuyla ilgili konuşma yaptı. Polat, konuşmasında kadına yönelik şiddet konusunda da açıklamalarda bulununca İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, kadın meclis üyesinin sözünü keserek tepki gösterdi, "Nereden alıyorsunuz bu yazdıklarınızı? Rusyaya hiç gittiniz mi? Kadınlara trende bile yer vermiyorlar. Türkiye'de Osmanlıdan bugüne kadınların değeri hep bilinmiştir. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir zamanda onlara değer vermiş bir dinin mensubuyuz. 1400 yıldır kadın hakları İslamiyetin haricinde hiçbir toplumda yer bulmamış. Türkiye'de kadına verilen değer, dünyanın hiçbir ülkesinde verilmiyor. Bu kadar da vicdansız olmayın. Bu popülist söylemleri bırakın. Bir kadına eziyet ediliyorsa, hiçbir Türk vatandaşı seyirci kalamaz. Kendi ülkesine insan bu kadar mı düşman olunur? dedi.

Bunun üzerine ise CHP’li kadın meclis üyesi Polat, "Bunlar gözümüzün önünde olan olaylar. kadınlar ölüyor, kadınlar istismara uğruyor. Herkesin önünde dövülüp öldürülüyorlar. Başkanım biz bunları söylediğimizde siz ’Avrupa’ya bakın diyorsunuz’. Bir kadın dövülüyorsa, başörtülü, başörtüsüz olup olmadığına bakmaksızın savunuyoruz. Biz kimse dövülmesin, öldürülmesin istiyoruz. Siz gerçekten büyük bir güç zehirlenmesi içerisindeyiz. Kendi söylediğinizin dışında hiçbir şey kabul etmiyorsunuz. Koltuk sizi o kadar değiştirdi ki; siz böyle değildiniz. Ağzımızı açtığımız anda üzerimize yürümeye kalkıyorsunuz" diyerek cevap verdi.

"Konuşma ya! Söz verirsem öyle konuş"

Polat'ın kendisine cevap vermesine kızan Başkan Kaya, Karşılıklı cevap vermeyin. Siz konuştunuz, ben dinledim. Kestim mi sözünüzü? Bu memlekete bu kadar mı düşman olunur ya? Sizin ideolojiniz nedir, anlamıyorum. Hollanda’da kadın bakanı topraklarına koymadılar, hiçbirinizden ses çıkmadı. Hiç tepki gösterdiniz mi? Konuşma ya. Söz verirsem öyle konuş. Sen konuşurken kimse konuştu mu? Başörtülü kadınlar üniversiteye alınmazken, ikna odalarında şerefsizce muamele yapılırken neredeydiniz? Hiçbiriniz tepki gösterdiniz mi? Sizinki sadece popülist politika. Şimdiye kadar bir tane mağdur başörtülü kadın için geldiniz mi? Kadın bizim anamız diye konuştu.

"Adam öldürüyorsa cezasını çekiyor, erkekler öldürülmüyor mu?"

Karşılıklı tartışma devam ederken İl Genel Meclisi Başkanı Kaya, "Kadınlar öldürülüyor diyorsunuz. Kim öldürüyor. Ne yapalım öldürüyorsa, polis yakalayıp cezasını veriyor. Bu hükümetin verdiği kadın haklarını Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri hiçbir hükümet vermedi. Adam öldürüyorsa cezasını çekiyor. Erkekler öldürülmüyor mu? Biz hiç kimsenin elbette öldürülmesini istemiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görülmesine geçildi.