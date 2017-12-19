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Çorum'da jandarmadan 'çocuklarımız güvende' uygulaması

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM’da jandarma tarafından, 26 kontrol noktasında, park, bahçe, kamuya açık alanlarda ve okulların çevresinde 'Çocuklarımız güvende' uygulaması gerçekleştirdi

19 Aralık 2017 23:36

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM’da jandarma tarafından, 26 kontrol noktasında, park, bahçe, kamuya açık alanlarda ve okulların çevresinde \'Çocuklarımız güvende\' uygulaması gerçekleştirdi.
Çorum’da çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için servis araçlarının denetlenmesi ve ayrıca okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışına engel olunması amacıyla jandarma ekipleri taraından 06.00-16.30 saatleri arasında \'Çocuklarımız güvende\' uygulaması yapıldı. 204  jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uyglamada okul çevrelerinde  şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolü yapılırken, okul servis taşıtları da kurallara uygunlukları açısından denetlendi. Yapılan kontrollerde hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.154 okul servis aracı kontrol edildi. 5 servis aracı trafikten men edildi. 6 servis aracına toplam bin 353 TL idari para cezası uygulandı. 77 park, bahçe, umuma açık yerlerde, 26 kontrol noktasında uygulama yapıldı.

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