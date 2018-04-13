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Çorum'da infaz koruma memuru pompalı saldırıda yaralandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da infaz koruma memuru Cevat Yıldırım (52), kaldırımda yürürken genç bir kişinin pompalı tüfekli düzenlediği saldırı sonucu ayaklarından yaralandı

13 Nisan 2018 02:13

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da infaz koruma memuru Cevat Yıldırım (52), kaldırımda yürürken genç bir kişinin pompalı tüfekli düzenlediği saldırı sonucu ayaklarından yaralandı. Saldırgan genç yaya olarak kaçarken, yaralanan Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. 
Olay bugün akşam saatlerinde Bahabey Caddesi\'nde meydana geldi. Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda görevli infaz koruma memuru Cevat Yıldırım kaldırımda yürüdüğü bir sırada arkasından yaklaşan 17- 18 yaşlarında bir kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Yıldırım, ayaklarına isabet eden çok sayıda saçma ile kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise olayın ardından yaya olarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Yıldırım ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri, saldırganın kimliğini belirleyebilmek için çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 
CUMHURİYET BAŞSAVCISI YURDAGÜL HASTANEYE GELDİ
Saldırının ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gelerek ağır yaralanan Cevat Yıldırım’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışı kısa bir açıklama yapan Yurdagül, “Gerekli çalışma yapılıyor daha sonra bilgi verilecek” dedi.
ARKADAŞLARI HASTANEYE AKIN ETTİ
İnfaz koruma memuru Cevat Yıldırım’ın mesai arkadaşları olayı haber alır almaz, hastaneye akın etti, durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Cevat Yıldırım’ın ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındığı ve tedavisine burada devam edildiği belirtildi. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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