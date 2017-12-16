Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorum-Laçin karayolunda meydana geldi. Dodurga İlçesi\'nden Çorum\'a giden Fatih Bölükbaş (22) yönetimindeki 19 ER 023 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Arif Bilgeç (22) yönetimindeki 19 EH 708 plakalı otomobille, çarpıştı. Kazada sürücüler Bölükbaş ve Bilgeç ile Mustafa Okumuş (27) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatih Bölükbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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