Çorum'da, helikopter destekli trafik denetimi

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da, jandarma trafik ekipleri, havadan helikopter destekli yol kontrolü gerçekleştirdi. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere, cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı\'nca trafik kazalarının önlenmesi amacıyla \'100 Günlük Eylem Planı\' kapsamında, ülke genelinde helikopterle trafik denetimlerine başlandı. Çorum\'da da havadan helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Çorum- Bayat ilçesi sınırı, Çorum- Çankırı (D.180-02-03) Devlet yolu, Çorum- Osmancık ilçesi sınırı, Çorum- Laçin yolu Dodurga yol kavşağı, Osmancık ilçe merkezi dahil birçok güzergahta gerçekleştirilen denetime çok sayıda jandarma trafik timi de katıldı.

Yol kontrolünde trafik kurallarına uymayan sürücüler, havadan tespit edildi. \'Tehlikeli şerit değiştirme\', \'makas atma\', \'hatalı sollama\', \'yakın takip\', \'karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama\', \'hatalı park etme\', \'şerit ihlali\', \'emniyet kemeri takmama\', \'cep telefonu ile konuşma\' gibi kural ihlalleri nedeniyle durdurulan sürücülere cezai işlem uygulandı. Sürücüler, trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.



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