Çorum'da halk otobüslerinde 'gizli yolcu' ile denetim

Yusuf ÇINAR/SAMSUN, (DHA)- ÇORUM Belediyesi tarafından yaklaşık 3 ay önce başlatılan uygulama ile kentteki halk otobüslerine \'gizli yolcu\' olarak binen görevliler, şoförlerin vatandaşa karşı tavır ve davranışlarının yanı sıra yolcuların şikayet ettiği durumları belirliyor.

Çorum Belediyesi tarafından halk otobüsleriyle ilgili yaklaşık 3 ay önce yeni bir denetim çalışması başlatıldı. Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ekip, gün içerisinde halk otobüslerine \'gizli yolcu\' olarak binip, otobüsler hakkında olumlu veya olumsuz notları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan\'a iletiyor. \'Gizli yolcu\' olarak otobüse binen görevliler, şoförlerin vatandaşa karşı tavır ve davranışlarını, ayrıca yolcuların şikayet ettiği durumları gözlemleyip ilgili birimlere bilgi verdi. Çorum kent merkezinde 65 halk otobüsü bulunduğu, 70 şoförün görev yaptığı belirtilirken ayrıca \'gizli yolcu\' olarak da 30 görevli bulunudğu ifade edildi.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, belediye olarak vatandaşlara toplu taşımayı özendirmeye çalıştıklarını söyleyerek, \"Trafikteki sıkışıklığın en önemli nedenlerinden birisi toplu taşımanın yeterince kullanılmamasıdır. Bu bağlamda otobüslerin yenilenme sürecini yaşıyoruz. Bir de toplu taşımanın daha konforlu daha güvenli hale gelmesi için tedbirler alıyoruz. Halkımızın seyahat sürecince bu konfordan istifade edebilmeleri ve memnuniyetle bu yolculuğu tamamlamaları için gerekli önlemleri alıyoruz\" dedi.

Candan, \"Sivil denetleme yapan personelimiz tıpkı bir yolcu gibi otobüslere binen \'gizli yolcular\', yani bizim personelimiz toplu taşım araçlarına biniyor ve özellikle şoförlerin vatandaşa karşı tavır ve davranışlarını denetliyorlar. Gerekli bilgiler bize zamanında geliyor. Tespit edilen sürücülere cezai müeyyide uygulanarak gereken cezaları veriyoruz. Tutanaklar tutuluyor. Uyarılması gereken bir ceza ise uyarıyoruz. Bu uygulamaya başladığımız günden bugüne şoför davranışlarında ciddi iyileşme tespit ettik. Tabii araç kameraları veya yolculardan gelen şikayetlerde işlem yapıyoruz. Amacımız hakkımızın daha güvenli bir seyahat etmelidir\" diye konuştu.



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