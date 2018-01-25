Çorum'da FETÖ'den 5 kişi tutuklandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY ile bağlantılı Zaman gazetesinin kapatılmasını protesto etmek için 2014 yılında Çorum Adliyesi önünde yapılan eylemlere katılan ve başka kanıtlarla da örgüt ile bağlantıları oldukları saptanan 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 19 Ocak\'ta yapılan operasyonda 26 kişi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan şüphelilerden 14\'ü, geniş güvenlik önlemleri altında dün adliyeye götürüldü. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan; H.M.K., S.K., M.Z.Ç., A.A. ve T.A. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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