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Çorum'da FETÖ'den 5 kişi tutuklandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

23 Eylül 2017 19:36

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 8 kişinin işlemleri tamamlandı. Aralarında doktor, öğretmen ve üniversite öğrencisi ile ev kadınının da bulunduğu şüphelilerden 5\'i, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 3\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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