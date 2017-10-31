Çorum'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında, eski öğretmen, halen görevde olan bir öğretmen ve emeklilerden oluşan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.