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Çorum'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

31 Ekim 2017 19:12

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında, eski öğretmen, halen görevde olan bir öğretmen ve emeklilerden oluşan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

 

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