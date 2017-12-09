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Çorum'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

ÇORUM,(DHA)- ÇORUM'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı

09 Aralık 2017 14:14

ÇORUM,(DHA)- ÇORUM\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi oldukları iddia edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve İskilip ilçesinde yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Esnaf, ev hanımı ve öğrencilerden oluşan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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