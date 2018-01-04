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Çorum'da FETÖ dershanesi İcra Müdürlüğü olacak

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından el konulan FETÖ/PDY’ye ait dershane binası, İcra Müdürlüğü olarak hizmet verecek

04 Ocak 2018 19:25

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından el konulan FETÖ/PDY’ye ait dershane binası, İcra Müdürlüğü olarak hizmet verecek.
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdakul, basın toplantısında Çorum\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açıklamalarda bulundu. Başsavcı Yurdakul,  FETÖ terör örgütünün milletin dini duygularını istismar ederek kaynak oluşturduğunu ve bu kaynaklarla çeşitli yatırımlar yaptığını dile getirerek, “Onlardan birisi de Çorum\'un Ilıca Caddesi’nde eski dershane olarak kullanılan bir binanın üç katıydı. 15 Temmuz’dan sonra el konulan o bina hazine mülkiyetine geçmişti. Adalet Bakanlığı\'na oranın tahsisini sağladık. İcra dairelerini güçlendirme projesi kapsamında orayı İcra Müdürlüğü ve icra faaliyetlerinin yürütüldüğü bir ek bina olarak kullanacağız. Tadilat işlerinde son aşamaya gelindi. Böyle bir kaynağı devletin ve milletin hizmetine sunulmuş olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

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