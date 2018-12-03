ÇORUM'DA DUVARLARINDA ÇATLAKLAR OLUŞAN OKUL TAHLİYE EDİLDİ

ÇORUM’da bir süredir duvarlarında derin çatlaklar oluşan Karşıyaka Ortaokulu binası tahliye edildi.

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka Ortaokulu duvarlarında bir süre önce çatlaklar oluşmaya başladı. Oklulda uzmanlar tarafından teknik inceleme yapıldı. Hazırlanan raporda, binanın eğitim öğretime elverişsiz olduğu ve risk arz ettiği belirlendi. Rapor üzerine 3 katlı 17 derslikli bina tahliye edilerek eğitim-öğretime kapatıldı. Çorum Valiliği bina için yıkım kararı alındığını belirtti, öğrencilerin Şehit Onur Bakbak İlkokulu’nda eğitimlerine devam edecekleri duyurdu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberinde Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile okula gelerek incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, velilerle görüştü.

Görüntü Dökümü

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- Okulun içi ve dışı

-Vali ve veliler konuşurken

- Öğrenciler

- Çatlaklar

Süre3. 12 dk. Boyut: 169 MB

Haber-Kamera: Serkan BARIŞ - ÇORUM/DHA