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Çorum'da drone ile trafik denetimi

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Osmancık İlçesi'nde drone da kullanılarak D-100 karayolunda denetim yapıldı

28 Ağustos 2017 14:05

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Osmancık İlçesi\'nde drone da kullanılarak D-100 karayolunda denetim yapıldı.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu artan yolda yapılan denetimlerde havadan görüntülemeyi sağlamak için drone kullanıldı. Sürücüler polis ve jandarma ekipleri tarafından trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Denetime katılan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay, Çorum’da üzücü kazaların yaşanmaması ve kazaların asgariye indirilmesi için  trafik tedbirlerini alındığını söyleyerek, \"İçişleri Bakanlığının, yaklaşan Kurban Bayramı’nda vatandaşların güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla trafik tedbirlerini artırarak kazaların yaşanmaması ve can kaybının olmaması adına da teknolojik imkanlardan da faydalanmak için drone ile uygulama başlattık. Amacımız ceza kesmek değil, vatandaşları uyarmak ve daha dikkatli ve tedbirli araç kullanmaya teşvik etmektir\" dedi. 
250 metre yüksekliğe kadar havalanan drone\'un 2 kilometre çapındaki mesafede olan trafik akışını da görüntüleyebildiği belirtildi.

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