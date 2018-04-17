T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorum'da devleti 1 milyon lira zarar uğratan 7 kamu görevlisi tutuklandı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da aralarında orman işletme şefi ve 1 polis memurunun da bulunduğu 10 kamu görevlisi, zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı

17 Nisan 2018 15:27

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da aralarında orman işletme şefi ve 1 polis memurunun da bulunduğu 10 kamu görevlisi, zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Çorum merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonlarda, devleti 1 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 7\'si tutuklandı.
Yapılan operasyonla ilgili olarak Çorum Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Çorum\'un Kargı ilçesinde 2014-2015 yıllarında Orman İşletme Şefliği\'nde gerçeğe aykırı kesme ve sürütme raporu düzenleyerek, 6945 ster orman emvali üretimi gerçekleşmediği halde, üretim yapılmış gibi göstererek kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilere yönelik nitelikli zimmet, resmi belgede sahtecilik ve görevi Kötüye kullanma suç isnadı ile Çorum merkezli Amasya ve Malatya illerinde operasyon gerçekleştirildi. 
Operasyonda aralarında orman işletme şefi ile bir polisin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan orman işletme şefi ve polisin polisin de aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklanırken, 2\'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan bazı şüphelilerin devleti zarara uğratarak yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ederek bahis oynadıkları iddia edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAYapılanValiliğiKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüKargıOrmanKötüyeAmasyaMalatyaEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24