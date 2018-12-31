Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 Iraklı gözaltında

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 Irak uyruklu gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 kişinin daha arandığı belirtildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen 9 Irak uyruklu hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentin farklı noktalarındaki bazı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri, evlerde yapılan aramalarda, dijital materyaller de ele geçirdi. Operasyon kapsamında 4 kişinin daha arandığı belirtildi.