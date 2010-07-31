-ÇORUM'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI ÇORUM (A.A) - 31.07.2010 - Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bekir (18) ve Şerif D. (53), önceden aralarında husumet olan Yusuf Bakır (24) ve Selami Ercan (24) ile Gemici Mahallesi Kızılırmak sahili kenarında karşılaştı. İki taraf arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Bekir D. üzerindeki bıçakla Yusuf Bakır ile Selami Ercan'ı çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine gelen polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Bakır, olay yerinde hayatını kaybetti, Ercan ise Osmancık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çorum Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, Bekir ve Şerif D'yi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.