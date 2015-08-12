Çorum'da 55 bin metrekarelik spor alanına AVM yapılacak!

Çorum Belediyesi, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı ve çevresindeki 55 bin metrekarelik spor tesislerinin bulunduğu alanın yerine AVM ve konut yapılması için ihale düzenledi. Proje satışından Çorum Belediyesi'nin yüzde 43 pay alacağı açıklanırken CHP'li Meclis Üyesi duruma tepki gösterdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çorum'un en değerli yerinde bulunan Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı ve çevresindeki güreş eğitim merkezi, tenis kortu, kapalı spor salonu, sentetik çim sahalar ve basketbol potalarının bulunduğu toplam 55 bin metrekarelik alana yaklaşık bin 200 konut ve AVM yapılması için ilk adım atıldı.



Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü’ne ait olan arsa, 15 bin kişilik stadyum, 3 bin 500 kişilik spor salonu, sentetik çim sahalar ve hizmet binası yapılması kaydıyla Çorum Belediyesi’ne devredilmişti. Belediye yeni spor tesislerini yapmadan söz konusu arsaya konut ve AVM yapılması için ihale düzenledi.

Spor tesislerinin bulunduğu alanı kapsayan ve imar planında “Ticaret, konut ve turizm alanı” işaretli parselin arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesi yapıldı. Belediye Meclis Salonu’nda kapalı teklif artırma usulü ile yapılan ihaleye sadece Çorumlu işadamı Ahmet Ahlatçı’nın sahip olduğu Ahlatçı Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi katıldı.

Çorum Belediyesi projenin satışından yüzde 43 pay alacak

İhalede Çorum Belediyesi’nin toplam satış gelirinden alacağı asgari pay yüzde 42 olarak belirlendi. İhaleye katılan firmanın bu rakamın üzerinde bir teklif vermesi istendi. Firma ise yüzde 43 teklif verdi. Firmanın başka bir teklif yapmamasının ardından ihale sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün ihaleyi onaylamasının ardından yüklenici firma Belediye’ye 100 milyon TL’lik avans mahiyetinde garanti tutar ödeyecek. Çorum Belediyesi projenin toplam satış gelirinden yüzde 43 pay alacak.

Ahlatçı Otomotiv, sözleşme tarihinden itibaren 90 gün içinde iş programını Belediye’ye sunacak. İhale takvimine göre, sözleşmeden en geç 180 gün sonra işe başlanacak. Belediye’nin onayından geçecek proje, 900 günde tamamlanacak.

CHP'li Meclis Üyesinden tepki

İhaleyi takip eden CHP Belediye Meclis üyesi Mehmet Tahtasız, Çorum’un spor alanlarının yıkılarak yerine konut yapılacak olmasına tepki gösterdi. İhalenin ardından bir açıklama yapan Tahtasız, “Proje gerçekleşirse o bölgede 4 bin 500 insan yaşayacak. Bu da bin 500 araç demektir. En az 30 bin metrekarelik otoparka ihtiyaç olacak. Kalkması gereken bir yer varsa o da Çimento Fabrikası’dır. Hukuken yapacağımız bir şey varsa bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Vatandaşın da bize destek vermesi lazım. Bu sadece siyasi partilerin sorunu değil, tüm vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Burada bizim çocuklarımız yaşayacak. Parasal olarak bu proje bir şeyler ifade edebilir ama para her şey değildir.” dedi.