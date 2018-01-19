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Çorum'da 5 kişi sobadan zehirlendi

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

19 Ocak 2018 12:54

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Akif Ersoy Caddesi\'ndeki evlerinde baş dönmesi ve mide bulantısı ile uyanan Şengül Gökgöz (46) ve kızı Özge Gökgöz (16), zehirlendiklerini fark ederek durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Gece yaktıkları kömür sobasından çıkan karbonmonoksitten zehirlendiği anlaşılan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Boğazkale ilçesinde ise baş dönmesi ve mide bulantısı ile uyanan Aziz Özel (32), Hilal Özel (20) ve Ahmet Özel (1), karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Her iki olayda sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişinin tedavisinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sürdüğü belirtildi. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.
 

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