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Çorum'da 2 katlı ahşap ev yangında kül oldu

Mustafa ULUSOY/DODURGA (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Dodurga ilçesi Söğütlü Yaylası'nda 2 katlı ahşap ev, piknik tüpünden çıktığı iddia edilen yangında kullanılamaz hale geldi

03 Mayıs 2018 22:12

Mustafa ULUSOY/DODURGA (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Dodurga ilçesi Söğütlü Yaylası\'nda 2 katlı ahşap ev, piknik tüpünden çıktığı iddia edilen yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, Dodurga ilçesinde bulunan Söğütlü Yaylası mevkiinde meydana geldi. Yılmaz Gül\'e (51) ait 2 katlı ahşap evde iddiaya göre piknik tüpünden yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma soruşturma başlattı.

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