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Çorum'da 2 aylık bebek kazada öldü

08 Eylül 2009 18:11

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında 2 aylık bir bebek yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza önceki günü meydana geldi. İskilip İlçesi'nden Çorum’a gelen 30 yaşındaki Engin Şaş yönetimindeki 16 EE 670 plakası alınamayan otomobil, Çorum- İskilip karayolunun 11'inci kilometresinde devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 2 aylık bebek Tarık Şaş yaşamını yitirirken sürücü Engin Şaş, otomobilde bulunan 65 yaşındaki Naciye Şimşek ve 30 yaşındaki Elem Şaş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çorum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

 

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