Çorum'da 2 aylık bebek kazada öldü

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında 2 aylık bir bebek yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.



Kaza önceki günü meydana geldi. İskilip İlçesi'nden Çorum’a gelen 30 yaşındaki Engin Şaş yönetimindeki 16 EE 670 plakası alınamayan otomobil, Çorum- İskilip karayolunun 11'inci kilometresinde devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 2 aylık bebek Tarık Şaş yaşamını yitirirken sürücü Engin Şaş, otomobilde bulunan 65 yaşındaki Naciye Şimşek ve 30 yaşındaki Elem Şaş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çorum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



