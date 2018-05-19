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Çorum'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen terönlerle coşkuyla kutlandı

19 Mayıs 2018 19:45

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen terönlerle coşkuyla kutlandı.
19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı\'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından çelenk bırakılmasıyla başladı. Kutlama programı daha sonra Atatürk Spor Salonu’nda devam etti. Programa Vali Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Vali Necmeddin Kılıç’ın öğrenci ve vatandaşları selamlamasının ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları, jimnastik ve mehter takımı gösterileri sunuldu. Törende spor faaliyetlerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

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