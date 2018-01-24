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Çorum'da 14 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 14'ü, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye götürüldü

24 Ocak 2018 20:14

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 14\'ü, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye götürüldü. 
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY ile iltisaklı Zaman gazetesinin kapatılmasını protesto etmek için 2014 yılında Çorum Adliyesi önünde yapılan eylemlere katılan ve başka delillerle de örgüt ile bağlantıları oldukları saptanan 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 19 Ocak\'ta yapılan operasyonda 26 kişi yakalandı. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden 14\'ü, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 
12 kişinin emniyetteki sorguları sürerken, 1 kişinin ise arandığı ifade edildi.

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