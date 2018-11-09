Çorum'da 110 kilo eroin ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele

Şube Müdürlüğü, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon olan, 110

kilogram ağırlığında eroin ele geçirdi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele

Şube Müdürlüğünce teknik analiz ve fiziki takip çalışmaları

sonucunda dün gece 21.00 sıralarında Osmancık Bölge Trafik

İstasyon Amirliği Uygulama noktasında Van ilinden İstanbul

iline gitmekte olan bir TIR'ı durdurdu.

TIR'ın dorse kısmında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde Panzer isimli narkotik madde arama dedektör köpeğinin gıda malzemeleri arasında bulunan çuvallara tepki vermesi üzerine Osmancık Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan adli arama kararına istinaden dorse içerisinde bulunan çuvallarda yapılan aramada paketler halinde eroin maddesi bulundu.

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada ele geçirilen eroinin 110 kilo gram ağırlığında, piyasa değerinin ise 15 milyon TL olduğu belirtildi.