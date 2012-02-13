Çorum'da 50 milyon liralık eroin ele geçirildi

Vali Çakır, eroinin değerinin 50 milyon TL olduğunu belirterek, operasyon görüntülerini basına dağıttı.

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde geçen 8 Şubat Çarşamba günü trafik polislerinin radar uygulaması sırasında "Dur" ihtarına uymayarak kaçan 34 yaşındaki E.K. yönetimindeki 34 BT 9923 plakalı cip, daha sonra Küçük Sanayi Sitesi’nde terk edilmiş halde bulundu. Yapılan aramada, cip içerisinde 342 paket halinde 200 kilo eroin ele geçirildi. Polis, kaçan sürücü E.K. ile yanında bulunan L.K.’yı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum Valisi Nurullah Çakır, bugün bu konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek operasyon görüntülerini basına dağıttı. Garnizon Komutanı Jandarma Albay Hakan Saraç ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Emre ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Vali Nurullah Çakır, kentin önemli bir geçiş noktası olduğunu ve bu nedenle suçla mücadele operasyonlarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Son günlerde İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı’nın yoğun bir şekilde çalıştığını dile getiren Vali Çakır, "Karadeniz üzerinden doğu ülkelerine gidebilecek bir aks üzerindeyiz. Osmancık bölgemizde, insanlığı tehdit eden zehir tacirleri ve malzemeleri ele geçirildi" dedi.

Osmancık’ta 200 kilo eroinin ele geçirildiği operasyonun Türkiye genelinde önemli bir operasyon olduğunu ifade eden Vali Nurullah Çakır, eroinin değerinin 50 milyon TL civarında olduğunu ifade etti.

Vali Nurullah Çakır açıklamasında ayrıca ABD’li şarkıcı Whitney Houston’ın ölümüne de atıfta bulunarak, "Uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirlerin farklı suç örgütlenmelerinde de kullanıldığını dikkate alırsanız, insanları zehirliyorlar. İşte Amerikalı bir sanatçı öldü. Muhtemelen şüpheler benzer bir durumu gösteriyor. Bunu beyan etme anlamında söylemiyorum. Sadece medyadan aldığım yorumlar üzerine söylüyorum" diyerek şöyle devam etti:

"Bu ve benzeri işlerle uğraşanların şunu bilmelerini istiyorum. Gelin insan olun. Hangi suç örgütünün içerisinde olursanız olun, konumunuzu değiştirmek ve bu yoldan vazgeçmek sizin elinizde. Yoksa bugün suç ve suçla mücadelenin eli, onların yakasında olacak. Bir defa, iki defa gözden kaçıyor ama sonunda mutlaka ele geçiriliyor."

Vali Nurullah Çakır, kentte ekiplerin son 6 ayda yaptığı büyük çaplı operasyonlar hakkında da bilgiler verdi. Son 6 ayda 487 bin 809 paket gümrük kaçağı sigara, 863 gram metamfetamin adı verilen sentetik uyuşturucu madde, 109 kilo kubar esrar, 50 gram toz esrar, 159 bin litre kaçak akaryakıt ve 38 kilo 857 gram gümrük kaçağı altın ele geçirdiğini bildirdi. Vali Çakır, bu operasyonlarda 5’i İran uyruklu 26 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, bunlardan 5’inin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini sözlerine ekledi.