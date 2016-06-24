Çorum Valisi ve AKP milletvekilleri asansörde mahsur kaldı

Çorum'da servis ve laboratuvarları incelemek üzere asansöre Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ile milletvekillerinin de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi, asansörde mahsur kaldı.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, Çorum'da yapımı yeni tamamlanan Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) için resmi açılış töreni düzenlendi.

Törene; Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Vali Yardımcısı Adem Saçan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, Kamu Hastaneleri Birliği Çorum Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacı, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Yücel, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı. Selamlama konuşmalarının yapıldığı törende, protokol üyeleri kurdele keserek Çorum AMATEM'in açılışını gerçekleştirdi.

Servis ve laboratuvarları incelemek üzere asansöre binen protokol, asansörün azizliğine uğradı. Aralarında Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ile milletvekillerinin de bulunduğu toplam 14 kişi, asansörde bir süre mahsur kaldı. Devreye görevlilerin girmesi sonucu bulundukları asansörden kurtarılan protokol üyeleri, durumu kurtarmak adına "Asansörü test etmiş olduk" şeklinde açıklamada bulundu. 10 kişi kapasiteli asansörden 14 kişinin inmesi ve asansörde uygunluk belgesinin dahi bulunması kameralara bir detay olarak yansıdı.