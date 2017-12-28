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Çorum Valiliği önünde pompalı tüfekle yakalandı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da elinde pompalı tüfekle otomobilden inen bir kişi korkuya neden oldu

28 Aralık 2017 20:52

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da elinde pompalı tüfekle otomobilden inen bir kişi korkuya neden oldu. Valilik binası önündeki bahçede yakalanarak etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.
Olay, bu akşam Çorum\'un Gazi Caddesi üzerinde bulunan valilik binası yakınlarında meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin elinde pompalı tüfekle otomobilden indiğini gördü. Polisin geldiğini gören kişi, valilik binasının bulunduğu alana koşmaya başladı. Bu sırada şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, telsizlerden anons yapanam silahlı bir kişinin valilik binası yönüne koştuğunu bildirdi.  Yapılan anons üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Kaçmaya çalışan kişi, valilik binası bahçesinde tüfekle birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüphelinin S.Y., olduğu belirlendi. Polis ekip otomobiline alınan S.Y., sorgulanmak üzere  Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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