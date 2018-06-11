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Çorum OSB'de çıkan yangın paniğe neden oldu

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan gıda yağı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, paniğe neden oldu

11 Haziran 2018 22:03

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Organize Sanayi Sitesi\'nde bulunan gıda yağı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın, Çorum Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan gıda yağı üretimi yapan fabrikada meydana geldi. İddialara göre fabrika içerisinde bulunan yağ kazanının aşırı ısınmasından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında çalışanlar ve çevredeki esnaf kısa süreli panik yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken jandarma soruşturma başlattı.

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