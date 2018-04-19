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Çorum merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu; 8 gözaltı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

19 Nisan 2018 16:33

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, \'Ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 5\'i muvazzaf, 3\'ü de ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere, 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çorum merkezli Şanlıurfa, Hakkari, Kayseri, İstanbul, Ankara ve Kocaeli\'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görevli 1 teğmen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görevli 4 astsubay ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci yakalandı.
Şüphelileri, sorgulanmak üzere Çorum İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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