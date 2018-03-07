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Çorum merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

ÇORUM, (DHA )- ÇORUM merkezli 7 ilde ETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı

07 Mart 2018 16:34

ÇORUM, (DHA )- ÇORUM merkezli 7 ilde ETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zaman gazetesinin kapatılmasına yönelik Çorum Adliyesi önünde 2014\'te düzenlenen eylemlere katılan ve örgüt ile bağlantılı oldukları iddia edilen 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorum merkezli Ankara, İzmir, Samsun, Aksaray, Tekirdağ ve Antalya\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 14\'ü yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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