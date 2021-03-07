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Çorum'da toprak kayması nedeniyle TOKİ binaları boşaltıldı

07 Mart 2021 15:19

Elvan Yılmaz

Çorum Akkent Mahallesi’nde bulunan TOKİ evlerinde meydana geldi. Toprak kaymasının yaşandığı alanda bulunan binalar boşaltılırken, burada ikamet eden vatandaşlar tedbir amaçlı Turizm ve Otelcilik Pansiyonu, Refakatçi Misafirhanesi ve Öğretmenevi’ne yerleştirildi.

Akkent TOKİ Sevgi Evleri karşısındaki bloklarda meydana gelen toprak kayması üzerine alana şerit çekilerek tedbir alındı. AFAD, Çevre Şehircilik Müdürlüğü Çorum Belediyesi ve ÇorumGaz ekipleri toprak kaymasının yaşandığı bölgede inceleme başlattı. 

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, beraberinde Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve teknik ekiple birlikte Akkent Mahallesi'nde yaşanan toprak kaymasını yerinde inceledi. Aşgın, TOKİ Başkanlığı ile görüştü. Yarın Ankara’dan uzman bir teknik ekibin Çorum’a gelerek toprak kayması yaşanan bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

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