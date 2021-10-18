Çorum'da iş cinayeti: Pres makinasına sıkışan fabrika işçisi hayatını kaybetti

Çorum Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen olayda, bölgedeki bir fabrikada çalışan Emrah İlker (28), vücudunu bakımını yaptığı pres makinasına kaptırarak yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine Çorum Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen İlker, kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. İlker'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.